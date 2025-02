Con il milite ignoto il fascino del pedone

Mario Perrotta (nella foto)

è drammaturgo, regista

e attore di profonda intensità: sa portarci dentro le storie con

la forza della parola e dell’interpretazione. Mercoledì 5 febbraio al teatro Carani di Sassuolo presenterà "Milite ignoto - quindicidiciotto" (spettacolo finalista

al premio Ubu), immergendosi nelle trincee della Prima guerra mondiale, dove si incontrarono – forse per la prima volta – veneti e sardi, piemontesi e siciliani. Sempre al Carani, venerdì 7 poi Giuseppe Giacobazzi sarà protagonista de "Il pedone", il suo nuovo spettacolo: in una società in cui tutti vogliono essere re, brilla la normalità. E al Comunale di Carpi, sabato 8 e domenica 9, Natalino Balasso e Michele

Di Mauro ne "La grande magia" di Eduardo

De Filippo.