"Con il nuovo piano urbanistico verrà ridotto il consumo di suolo"

La Giunta comunale di Savignano ha assunto (così si dice in gergo tecnico) il nuovo Pug, piano urbanistico generale, ovvero lo strumento urbanistico che un tempo era noto come piano regolatore. A comunicare l’importante iniziativa – si tratta infatti dello strumento urbanistico che definirà il futuro sviluppo di Savignano, in termini di aree residenziali, produttive, etc. – è l’assessore all’urbanistica e pianificazione territoriale, Davide Pisciotta. Ora le prossime tappe sono: il 2 novembre la comunicazione ufficiale al consiglio comunale, l’8 novembre l’incontro sul tema con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di categoria e le associazioni.

Il 9 novembre l’amministrazione presenterà poi il Pug ai professionisti e gli ordini professionali, il 14 novembre sarà la volta dell’illustrazione a tutti i cittadini interessati. "Potremmo definire questo Piano – spiega poi l’assessore Pisciotta – la nostra risposta territoriale resiliente nell’assicurare gli importanti e condivisi obiettivi che fissa la Comunità europea e fa propri la nostra Regione in tema riduzione del consumo di suolo e di sostenibilità in campo urbanistico ed edilizio, perchè capace di dare spazio migliore ai bisogni del territorio, dei cittadini e del mondo produttivo. Una bella sfida che si rifà all’Agenda 2030, ma anche una grande occasione per pensare e generare insieme uno strumento capace di proteggere, valorizzare, riqualificare, promuovere e ripensare a tutti gli aspetti di Savignano che ci stanno più a cuore per il suo futuro. Sei sono le linee strategiche che hanno guidato il nostro lavoro: la rigenerazione urbana, fattori di degrado da rimuovere, qualità e sostenibilità edilizia; la sostenibilità e la competitività territoriale, il mondo produttivo ed il rapporto tra industria e territorio; la qualità dello spazio rurale; la valorizzazione dei centri storici; l’accessibilità e l’infrastrutturazione territoriale, politiche per la mobilità sostenibile; lo spazio natura, gli ambienti fluviali del Panaro, la rete ecologica, la forestazione urbana. Una proposta di pianificazione – prosegue Pisciotta - pensata in modo ambizioso che ci porta ad alzare lontano lo sguardo, ma al tempo stesso tenendo i piedi ben ancorati alle consapevolezze di potenziali e vulnerabilità del nostro sistema territoriale e ai bisogni della nostra comunità, pensandola in futuro sempre più inclusiva. Questo Piano è frutto di un lungo lavoro di squadra e di concertazione, condiviso anche tra tavoli tecnici e politici coi Comuni di Castelnuovo Rangone, Savignano, Spilamberto e Vignola, che avranno piani urbanistici armonizzati al nostro. Abbiamo lavorato con la mente, il cuore, l’ascolto e l’impegno per Savignano". Il Pug si prefigge di contenere il consumo del suolo, inteso quale bene comune e risorsa non rinnovabile; il suolo, con le infrastrutture verdi, svolge funzioni importanti per l’ambiente urbano e produce i servizi eco-sistemici indispensabili per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

