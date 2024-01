"Con il Parma è stato bravo Bianco"

Per sua stessa ammissione, Modena ha rappresentato una delle tre tappe fondamentali della sua carriera (con Bologna e Avellino), prima da giocatore e poi da allenatore della categoria Allievi. E, sabato pomeriggio, non ha voluto mancare l’appuntamento al Braglia per Modena-Parma, Franco Colomba. L’ex tecnico ha notato dal vivo le potenzialità di una squadra brava a mettere in difficoltà la prima della classe: "A me è piaciuta tutta la squadra – ha raccontato a "Gialli di sera" - se mi chiedete di cosa ha bisogno sul mercato, direi di niente. Il centrocampo molto bene, il Parma l’ha persa anche lì con il fraseggio del Modena che trovava sempre uno sbocco, c’era sempre un uomo libero. Si sono viste due realtà con stati d’animo differenti. Modena umile, concentrato, attento, più compatto rispetto all’atteggiamento tattico delle settimane passate. Un Parma convinto di essere superiore ma i derby sono così, chi è favorito spesso ci lascia le penne perché l’atteggiamento è troppo importante, non pensava di trovarsi contro i canarini così bravi". Il cambio di modulo è stato, certamente, dettaglio non indifferente. La solidità di cui ha parlato Colomba deriva proprio dall’attitudine mostrata dalla squadra di Bianco, secondo Colomba intelligente a prepararla in questo modo: "Ho avuto l’impressione sia stata preparata molto bene da Bianco - ha continuato - è stato un mio giocatore a Cagliari, tra l’altro. Ho visto tante giocate che il Parma ha subito, la palla in profondità per gli attaccanti ad esempio. Avendo patito qualche gol di troppo, la difesa a 3 o 5 ha dato i suoi frutti. Gli esterni sono stati molto importanti sia in fase difensiva che in quella offensiva. È la testa che fa funzionare un modulo oltre alla caratteristiche. Cambiare modulo? Ci si lavora, ci si deve lavorare. A me è capitato spesso, lavori su alcune soluzioni durante l’anno e quando vedi che hai bisogno di cambiare lo fai. I giocatori devono essere abituati a farlo, proprio per questo motivo". Poi, a chiudere, l’elogio a Fabio Abiuso: "Abiuso? In questa partita l’ho visto bene. Quando è venuto incontro per difendere palla, l’ho visto bene sulle palle in profondità, l’hanno lanciato e servito nel modo giusto. Sul gol mi ha ricordato Zirkzee del Bologna, con la sterzata per mettere a sedere il difensore. La qualità c’è, capire quale può essere il rendimento complessivo non è semplice ma, di sicuro, con il Parma mi è piaciuto molto".

Alessandro Troncone