"Con il Pnrr finanziati lavori per 12 milioni"

Partiranno a Castelfranco Emilia, in modo progressivo tra ottobre e luglio 2024, nove cantieri legati a interventi di riqualificazione del territorio, che verranno realizzati con fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), per un valore complessivo di quasi 12 milioni di euro. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "I lavori che riguarderanno interventi di rigenerazione urbana sono sei, per un valore di circa 5 milioni di euro: la riqualificazione dell’edificio storico ex Frigorifero Bini (iniziata), i lavori al terzo stralcio del centro storico con completa ripavimentazione di piazza della Vittoria, via Ripa inferiore e Piazza Liberazione, la riqualificazione dei giardini pubblici "Gildo Guerzoni" (già iniziata), la sistemazione dell’area verde "ex case operaie", la riqualificazione delle strade laterali del centro storico perpendicolari a Corso Martiri e l’ottimizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali delle strade Circondarie nord e sud.

I rimanenti tre interventi riguardano opere di abbattimento e ricostruzione delle case popolari di via Zanasi e del Nido d’Infanzia Scarabocchio (che verrà costruito ex novo) e di ristrutturazione completa per quanto riguarda la scuola d’infanzia Walt Disney". "I lavori che prenderanno il via in questi mesi – commenta il sindaco Giovanni Gargano – grazie alla cospicua dotazione di fondi del Pnrr, permetteranno di portare a termine molti degli obiettivi che ci siamo dati a inizio mandato, per avere una città più bella, più sicura, più sostenibile e più a misura d’uomo, con una viabilità notevolmente migliorata.

Molti spazi sono stati completamente ripensati per continuare ad espletare meglio di prima la propria funzione originaria, ma anche, in alcuni casi, per accogliere nuove aree verdi e aree di aggregazione per i nostri cittadini e cittadine. I fondi Pnrr rappresentano certamente una grandissima opportunità per la nostra città che non abbiamo esitato a cogliere: la partenza e la realizzazione di questi importanti cantieri, nonostante nel breve termine possa determinare qualche disagio, nel lungo periodo porterà enormi ed evidenti vantaggi per tutto il nostro territorio e tutta la nostra cittadinanza". Tra i dettagli che sono stati forniti dall’amministrazione anche il futuro del’ex frigorifero Bini, in cui saranno ricavati ambienti destinati all’implementazione del polo bibliotecario e del tempo libero. L’importo complessivo dell’intervento sarà di circa 1,2 milioni di euro e il termine dei lavori è previsto per fine luglio 2024.

Marco Pederzoli