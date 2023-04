"Con il Pnrr sono in arrivo oltre 16 milioni"

Una pioggia di milioni su Sassuolo, sotto forma di fondi Pnrr cui l’Amministrazione comunale è riuscita ad avere accesso, spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti, "marciando a tappe forzate verso obiettivi in via di raggiungimento". In totale, sul territorio sono attesi oltre 16 milioni di euro, attraverso i quali si interverrà principalmente sulle scuole (che assorbono circa la metà delle risorse, ma anche sulla Paggeria (3 milioni), sul Politeama (circa 2) e sul Parco Ducale, per il quale sono già stati ottenuti 2 milioni e su cui i lavori sono, di fatto, già partiti. E se il restyling del parco ducale è il ‘primo colpo’ che il Pnrr ‘batte’ in città, il secondo è la realizzazione della nuova Sant’Agostino (2,7 milioni di Pnrr, cui il Comune ne aggiunge 1,3), il polo per l’infanzia 0-6 anni per la quale la fase progettuale è stata ultimata e i cui lavori, spiega Lucenti, "contiamo possano partire entro l’estate", mentre il terzo attiene al ‘Nido Parco’, opera da 3,1 milioni che vedrà la luce grazie ai 2,75 milioni di finanziamento Pnrr. "I soldi ci sono, e quando non bastano il fondi, l’Amministrazione ha comunque scelto di finanziare quando mancava con risorse proprie "in modo – spiega ancora Lucenti – di dare gambe a progetti molto attesi dalla città: durante i lavori gli alunni di alcuni plessi si sposteranno in altre sedi, ma crediamo qualche inevitabile disagio giustifichi ampiamente quanto vogliamo ottenere con queste opere che il Pnrr ci permette di realizzare. Quello di utilizzare quanto più abbiamo potuto, dei fondi che arriveranno, sulle scuole è una scelta ben precisa, che risponde ad una necessità che abbiamo ben presente, ovvero quella di migliorare, per quanto possibile, il patrimonio dell’edilizia scolastica cittadina".

La ‘nuova’ Sant’Agostino e il Nido Parco sono infatti solo la punta dell’iceberg, oltre che i progetti più prossimi alla realizzazione, ma al conto vanno aggiunti oltre 1,3 per la realizzazione di mense scolastiche (tra cui quella delle Sant’Agostino), 200mila euro per l’efficientamento energetico, attraverso i nuovi infissi e la collocazione di pannelli fotovoltaici pianificati tra la Don Milani e le San Giovanni Bosco e anche circa 2,5 milioni per il miglioramento sismico delle Ruini, delle Leonardo, delle Calvino, delle Rodari e ancora delle Bellini. "Abbiamo cercato – conclude Lucenti - di ottenere il massimo accelerando le fasi di progettazione: via via che troveremo le ditte in grado di realizzare i progetti contiamo di partire con tutti. La prossima sfida è questa". Sfida tuttavia già vinta, almeno per parco ducale e Sant’Agostino: il resto, fa capire il vicesindaco, verrà…

Stefano Fogliani