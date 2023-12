"Con il sovrappasso Gigetto è ancora lento"

Dopo un anno e mezzo di stop riparte oggi, ‘Gigetto’, il treno che collega Sassuolo a Modena, rimesso ‘in pista’ dal completamento dei lavori sul sovrappasso della Pedemontana, inaugurato in settimana, che hanno restituito il ‘trenino’ alle ‘sue’ rotaie. Ma riparte tra le polemiche, Gigetto, perché a quelle sollevate da Federconsumatori in ordine a tempi di percorrenza che sono rimati quelli di prima – 38 minuti – si aggiungono quelle di cui si fa portarice Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fd’I) del distretto ceramico. Che, saldando un fronte oltremodo trasversale, plaude al completamento dei lavori che ripristina il collegamento ferroviario tra la capitale del distretto ceramico e il capoluogo, ma denuncia alcune criticità che appaiono già evidenti e offre nuovi spunti e proposte. "Nel nuovo orario - si legge nella nota diffusa da Gioventù Nazionale - il tempo di percorrenza sulla tratta Sassuolo-Modena rimane invariato rispetto a prima, ed i 38 minuti spesso diventeranno 40 o 45 a causa del binario unico e degli ancora tanti passaggi a livello presenti sull’intera tratta". Si parla di "18 mesi di disagi" che l’utenza ha dovuto sopportare e si registra, oltre al mancato miglioramento dei tempi di percorrenza, anche di un aumento del costo del biglietto, in ordine al quale di chiede già da ora una riduzione, che impone altre riflessioni attraverso le quali riorganizzare ed efficientare la linea.

"Come Gioventù Nazionale chiediamo un potenziamento dell’offerta ferroviaria con treni ogni mezz’ora e non ogni quaranta minuti. Questo sarebbe possibile rendendo rapida una corsa ogni tre con fermate solo a Formigine, Modena Piazza Manzoni e Modena Policlinico. E chiediamo una riduzione del prezzo del biglietto; come può un nucleo famigliare o un gruppo di amici essere avvantaggiato a scegliere il treno rispetto alla macchina se una corsa andata e ritorno costa 6,60 euro a testa?". Finita qui? No: Gioventù Nazionale vuole un potenziamento delle corse la domenica e i festivi, che ad oggi sono solo sei, e un aumento delle corse serali, con prolungamento delle stesse fino a tarda notte. "Solo offrendo corse più frequenti e rapide – scrive Gioventù Nazionale - si può davvero invogliare le persone a preferire il treno rispetto al mezzo privato".

