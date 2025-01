"Con la capolista possiamo giocarcela"

Basta leggere sui social dei tifosi della Spal per trovare spesso questa frase: "Ma perché abbiamo lasciato andare Puletto e Contiliano a Carpi?". Di solito le cose preziose diventano tali quando non ci sono più e di sicuro Filippo Puletto si sta rivelando un innesto fondamentale per il Carpi. Il centrocampista classe 2004, che può giocare con la stessa qualità da mezz’ala o da trequartista, ha lasciato il segno fin qui col suo "maestro" Serpini, già avuto nelle giovanili spalline, che gli ha dato spazio (16 presenze di cui 10 da titolare) ripagato con 3 reti nelle 3 vittorie con Arezzo, Pineto e Sestri e un assist. "Sono contento dello spazio che mi sta dando il mister – spiega Puletto - parliamo spesso e so che non mi regalerà niente per cui devo continuare a lavorare sodo in allenamento e fare la prestazione alla domenica. Nonostante avessi già giocato per lui da ragazzino, ci ho messo un po’ ad entrare nel suo sistema di gioco, ma ora devo dire che mi ci sento bene e non voglio deludere la fiducia. Il ruolo? A me piace giocare più vicino alla porta, ma ovviamente gioco dove mi chiede il mister".

Fra infortuni e assenze il Carpi ha iniziato con un solo punto in 2 gare il 2025 e non segna da 3 giornate. "A Perugia abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo – prosegue Puletto - ma abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, in cui avremmo meritato il pareggio che purtroppo non è arrivato. Il rigore di Saporetti? Non c’è nessun problema, come ha detto il mister lui è il rigorista e abbiamo totale fiducia in Simone. Come non è un problema quello del gol che non arriva. Nel nostro modo di giocare non è cambiato niente, se non il valore degli avversari, in queste gare stiamo incontrando squadre molto forti con singoli molto importanti. Per il resto cerchiamo sempre di portare a casa punti con le prestazioni". Il ko di Perugia ha fatto riavvicinare a -3 la zona playout in attesa della visita della super capolista Entella.

"La classifica non è un problema – ancora Puletto - abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è la salvezza e credo che siamo perfettamente in corsa, stiamo tenendo un buon passo. Chiaramente dobbiamo sempre tenere le antenne alzate e continuare a fare punti in ogni partita. Contro l’Entella sarà una partita molto difficile, ora loro sono i migliori del girone. Ma siamo anche consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre qualità e possiamo giocarcela con chiunque". In mediana si è alzata la concorrenza con gli arrivi di Casarini e Campagna. "Siamo contenti che arrivino giocatori che ci possono dare una mano a migliorare – conclude - Casarini non ha bisogno di presentazioni, ha una carriera che parla per lui e tanta personalità, Campagna invece si è subito inserito bene e già a Perugia ha fatto vedere cose importanti".

Davide Setti