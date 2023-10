"Con la pizzetta bevi qualcosa?". Dopo 44 anni chiude la ’Balaton’

"Con la pizzetta bevi qualcosa?". La frase che ogni sassolese, dal 1979 ad oggi, si è sentito rivolgere fino a qualche anno fa da Carmelo Sicari, scomparso nel 2019, e poi da sua moglie Laura Provvedi e dalla figlia Barbara Sicari verrà pronunciata per le ultime volte il prossimo 31 ottobre, ultimo giorno di attività della pizzeria ‘Balaton’, storica insegna con vetrine su via Menotti aperta 44 anni fa e diventata tappa obbligata per tanti, complice orario di apertura che spazia dall’alba al primo dopocena e inimitabili pizzette al taglio. Arrivata a fine corsa perchè Laura e Barbara scelgono, "a malincuore", di abbassare la serranda. "Siamo stanche, e dopo tutti questi anni la mancanza di Carmelo si fa sentire: ci dispiace tantissimo ma crediamo sia ora di fermarci. Ci restano tanti bellissimi ricordi e l’amicizia e la stima dei nostri clienti", spiegano Laura e Barbara, di fronte alle quali, da quando la notizia ha cominciato a ‘correre’, è un incessante viavai di gente che entra, saluta e ringrazia. Ci saranno tutti anche il prossimo 31 ottobre, "e anche se non faremo nessuna festa, saremo contente di vedere quelli che passeranno a salutarci". Sarà il giorno di Halloween, ma la ‘Balaton’ che chiude è uno ‘scherzetto’ di cui sono tanti i sassolesi che si dispiaceranno.

s.f.