"Con la scomparsa dei circoli storici la sinistra è entrata in crisi di idee"

di Alberto Greco Forse solo una coincidenza, ma la crisi del partito che rappresenta nel modenese la continuità storica del Pci, il partito che dal dopoguerra insieme al Psi, in molti casi, ha guidato i governi locali, è venuta a coincidere con la fine di una egemonia culturale esercita a lungo e che potrebbe presto proiettare la sua ombra – se i risultati elettorali ultimi troveranno conferma nelle prossime elezioni amministrative – su molte amministrazioni. Segno dei tempi che cambiano, la sinistra modenese ha smarrito via via quei riferimenti o laboratori di idee che sono stati per oltre mezzo secolo circoli affermati e di tendenza come il ’Gramsci’, il ’Formiggini’, il ’Turati’ o il ’Rosselli’, per citare i più vivaci e duraturi. A loro va riconosciuto di aver contribuito a tracciare l’evoluzione ed il rinnovamento del pensiero della sinistra modenese a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, concorrendo ad affinare e migliorare quella capacità di governo che le ha consentito di mantenere il controllo del capoluogo e di molte delle amministrazioni locali per - ormai - quasi ottanta anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. "Nella mia memoria i circoli culturali di area progressista modenesi – afferma il professor Salvatore...