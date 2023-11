Con "La tempesta" un omaggio al teatro

Dopo aver viaggiato in Italia e nel mondo (è stato presentato anche al Wuzhen Festival in Cina), arriva da stasera al teatro Storchi "La tempesta" di William Shakespeare, con la regia di Alessandro Serra, artista poliedrico e visionario. Lo spettacolo – una coproduzione internazionale a cui partecipa anche Ert – replicherà fino a domenica 3 dicembre. Sabato 2 alle 16.30 (per la rassegna "Conversando di teatro") il regista dialogherà con Enrico Pitozzi, docente del Dams a Bologna, e in occasione della replica delle 19 verrà attivato un laboratorio di musica e canto rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno stare in compagnia mentre i genitori assistono alla recita.

"La tempesta" è l’ultima opera scritta da Shakespeare, densa di suggestioni misteriche. Una nave fa naufragio su un’isola fatata, a causa della tempesta scatenata dal mago Prospero, fratello di Antonio duca di Milano, che ha complottato contro di lui. "Il tema centrale – spiegano le note introduttive – è apparentemente il potere che tutti i personaggi cercano di conquistare o usurpare. La magia si rivela un pretesto per una riflessione sulla forza del Teatro in cui risiede il vero potere, perché è capace di evocare mondi onirici, paradisiaci o terrorizzanti". Nello spettacolo di Alessandro Serra è potente l’impronta visiva: "La forza magica del teatro risiede proprio in questa possibilità unica di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di una compagnia di comici – sottolinea il regista –. L’uomo avrà sempre nostalgia del teatro perché è rimasto l’unico luogo in cui gli esseri umani possono esercitare il proprio diritto all’atto magico".

