Con l’auto fuori strada: illesi per miracolo

Un grave incidente si è verificato lunedì, pochi minuti prima delle 20, sul tratto serramazzonese della Nuova Estense. Una Ford Focus grigia con a bordo due ragazzi, mentre percorreva la Statale 12 in direzione di Pozza, è uscita di strada nel lungo rettilineo compreso tra l’incrocio di Riccò e quello di Valle. L’auto, praticamente ancora nuova, ha improvvisamente perso il controllo – pare a causa dell’attraversamento di un animale selvatico –, ribaltandosi più volte e finendo la propria corsa nel fosso a bordo strada. Nonostante le paurose condizioni dell’auto, il ragazzo e la ragazza a bordo (due giovani di Pavullo, 22 anni il conducente) ne sono miracolosamente usciti pressoché illesi: sono stati trasportati in ospedale solo con qualche graffio e per alcune botte. Oltre ad automedica ed ambulanza, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Del recupero se ne è occupato l’Autosoccorso Pavullese Covili. Per permettere ai militari di effettuare i dovuti rilievi, la circolazione sulla trafficata Nuova Estense è stata interessata da un paio d’ore di disagi. Nella stessa giornata, diversi incidenti dovuti al gelicidio avevano interessato la Valle del Pelago. L’allerta, anche in questi giorni, resta massima.

Riccardo Pugliese