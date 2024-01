Con l’Empoli per tornare in zona playoff

"Per noi è una gara di fondamentale importanza, un’autentica finale: rimbocchiamoci le maniche". Non usa giri di parole, il tecnico della Primavera Emiliano Bigica, per presentare la gara con cui il Sassuolo chiude il girone di andata al Ricci. Avversario l’Empoli, cui i neroverdi chiedono una vittoria per tornare in zona playoff, dalla quale l’ha estromesso una crisi di risultati che ha visto La squadra di Bigica raccogliere appena un punto nelle ultime quattro gare di campionato cui si è aggiunta anche la sconfitta di Roma che l’ha eliminata dalla Coppa Italia. In campo alle 15, diretta su Sportitalia (Canale 60 DTT e sull’APP di Sportitalia).