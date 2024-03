Con l’opera a fumetti il teatro non ha età

Al giorno d’oggi, l’opera lirica non è uno dei generi teatrali e musicali più seguiti dai ragazzi. La maggior parte dei ragazzi della nostra generazione, durante il weekend, preferisce andare al cinema, utilizzare i social, giocare con i videogiochi, e non si lascia trasportare dal fascino del teatro.

Nelle opere liriche tutti i personaggi sono interpretati da attori professionisti che recitano, cantano e ballano dal vivo, esibendosi in coreografie e sceneggiature preparate da uno staff attento.

Ad ogni atto in una rappresentazione lirica, spesso cambiano sia le scenografie sia i costumi indossati dagli attori. Non conoscevo le opere liriche, ma grazie al Teatro comunale di Modena ho letto una rivista a fumetti di un’opera di Giuseppe Verdi dal titolo ’Il Rigoletto’, e mi sono avvicinata a questo genere prima a me sconosciuto.

’Il Rigoletto’, opera scritta in 3 parti nel 1851, ha diversi protagonisti: il Rigoletto, il Duca di Mantova, Gilda, Maddalena e Sparafucile.

Il Duca di Mantova a una festa tra le tante belle ragazze nota Gilda, di cui si innamora.

Il Rigoletto, uomo spesso deriso, cerca di distogliere la figlia dall’amore per il duca.

La porta in un locale e le mostra che il duca corteggia con la ’Donna è mobile’ un’altra ragazza, Maddalena.

Nonostante tutto, lei non l’ascolta e bussa a quella porta. Lì viene uccisa e a suo padre non resta che ricevere il pacco con il cadavere della figlia.

Il Rigoletto è un dramma che parla di amore filiale, di passione, di tradimento e vendetta. Ci ha fatto riflettere perché ci insegna che quando una persona ci sta a cuore facciamo di tutto per aiutarla e salvarla dalle difficoltà.

Redazione ’Giornalino scolastico’

dell’IC San Felice s/P

e Camposanto