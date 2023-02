"Con tutti i dipinti degli Estensi la Galleria sarebbe come gli Uffizi"

di Stefano Luppi

"Sono molto affezionato alla mia città e ogni volta che torno qui non mi perdo mai Modenantiquaria che negli anni è molto cresciuta. E vado sempre nei musei cittadini. Sono uno di quelli che ancora vivono con dolore la vendita all’Elettore di Sassonia Augusto III, a metà ‘700, di parte della celebre collezione degli Este: con quei dipinti la Galleria Estense oggi sarebbe quasi alla pari degli Uffizi per importanza".

Francesco Gilioli (nella foto, primo a sinistra), 40 anni, è il capo di Gabinetto del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e dall’insediamento del governo Meloni occupa una posizione altissima nella gerarchia ministeriale a Roma. E’, dal punto di vista amministrativo, una sorta di ’numero 1’ nella gestione della cultura statale e perciò il suo intervento durante il salone dell’antiquariato era molto atteso.

Di Gilioli non si sa molto: non rilascia quasi mai interviste e ha sempre lavorato nell’ombra, essendo da anni un consigliere parlamentare del Senato della Repubblica al servizio della macchina burocratica. Il giovane dirigente modenese, queste le note della formazione, dopo avere frequentato a Modena il liceo San Carlo, si è laureato a Pavia e ha fatto master alla Sapienza a Roma e a Ca’ Foscari di Venezia. Ieri è intervenuto al dibattito ’Arte, mercato e dintorni’, moderato dallo storico dell’arte Leonardo Piccinini che con Gilioli frequentò lo stesso San Carlo, cui hanno partecipato tra gli altri anche la direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli.

"Oggi al ministero – prosegue Gilioli – siamo in una fase di ascolto riguardo le tantissime competenze che ha la cultura. Siamo responsabili della tutela del patrimonio, come afferma l’articolo 9 della Costituzione, ma la stessa nostra Carta mette sullo stesso piano proprietà pubblica e privata dunque occorrono per il mercato buone leggi e soprattutto una buona amministrazione. Certo possiamo migliorare, come ci chiedono i rappresentanti degli antiquari e come mi hanno appena detto Fabrizio Moretti, Bruno Botticelli e l’avvocato Giulio Volpe".

Proprio il mercato dell’arte e la sua regolamentazione è parso essere al centro dei pensieri del dirigente ministeriale che iniziò a lavorare al Senato all’epoca del presidente Renato Schifani. "A fianco degli interessi sacrosanti dei privati – termina Gilioli – non va dimenticato che lo stato è anche un cliente e non solo si oppone all’uscita delle opere d’arte. Ha molti strumenti, in ogni caso pubblico o privato che sia al centro c’è sempre la fruizione delle opere d’arte". L’alto dirigente ha inoltre visitato Modenantiquaria, soffermandosi in diversi stand tra cui quello di Pietro Cantore, presidente degli antiquari modenesi. Per il salone dell’antiquariato, intanto, si apre una intera settimana di trattative, fino alla chiusura di domenica prossima. In realtà già in questi primi giorni di apertura tra i 140 espositori le vendite sono state già numerose e gli sguardi di molti si sono posati su tanti capolavori. Uno per tutti: una grande ’Veduta di Venezia’ di Bernardo Bellotto, valutata 800mila euro ed esposta presso lo stand di una importante galleria.