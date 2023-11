"Con un gratta e vinci da 3 euro ne ha portati a casa 200mila"

Anche per lui è stata una grande sorpresa: "Quando ci hanno portato quel biglietto, non credevo ai miei occhi", ammette Enrico Civolani, titolare della tabaccheria di via Casumaro Bondeno, a Casumaro, proprio sul confine tra Finale Emilia e la provincia di Ferrara. Nei giorni scorsi la dea bendata ha fatto tappa qui, regalando la bellezza di 200mila euro all’acquirente di un tagliando del ‘Gratta e vinci’ della serie "Numeri fortunati": "La persona che ha vinto è cliente abituale, ma non posso dirvi se sia uomo o donna: abbiamo promesso di non rivelarlo", aggiunge Civolani. Il biglietto superfortunato è costato 3 euro. "È stato acquistato qualche giorno fa, ma chi l’ha comperato non l’ha grattato subito qui in negozio. Lo ha portato a casa – racconta Civolani –. Poi, tornando da noi, ci ha mostrato che sotto le caselle vincenti, con i numeri 64 e 65, compariva la cifra di 200mila euro". Tramite il sistema di controllo centralizzato, la ricevitoria ha avuto la conferma della vincita eclatante. Il biglietto così è stato affidato a un istituto di credito e – a quanto risulta – la somma vinta è già stata accreditata sul conto del fortunato o della fortunata. "È stato molto emozionante – aggiunge Civolani –, sia per me che per la mia collaboratrice Serena. Quasi incredibile".

