"Con una felpa celebriamo la nostra città"

Tutto nasce da un profondo senso di appartenenza sassolese al quartiere d’origine. Da questa riflessione, Correva, un duo creativo che lavora nell’ambito della moda, occupandosi principalmente di comunicazione, ha dato vita a SassuoloAddosso; un progetto che celebra la nostra città attraverso la moda, dove a raccontare chi sei e da dove viene ci pensa una felpa, in cui appare il nome del tuo rione.

Correva, come nasce l’idea di SassuoloAddosso?

"La premessa è che non siamo nate a Sassuolo ma ci siamo cresciute. Qualche mese fa abbiamo pensato di realizzare un progetto divertente per il nostro territorio, così è nato SassuoloAddosso. Il nome del brand infatti non è casuale ed esprime l’attaccamento alla terra in cui siamo nati e diventati grandi".

Otto quartieri divisi in tre negozi. Come mai questa scelta di distribuzione?

"Il progetto si sviluppa in collaborazione con tre negozi di abbigliamento sassolesi: Yooop, Undici e Shilling. Ci piaceva l’idea di creare una rete tra le attività, incentivando di conseguenza ‘la passeggiata’ tra le botteghe del centro".

Come avete scelto i soggetti del set fotografico dedicato al progetto?

"Ogni quartiere è stato rappresentato da un luogo o un personaggio iconico; dal forno e salumeria Gs di Orianna, proprio in centro e con tanti anni di storia alle spalle, alla squadra di calcio del quartiere Consolata. Alcuni rioni li abbiamo vissuti, altri ce li siamo fatti raccontare; volevamo individuare quel personaggio che evoca il quartiere, persone e realtà che hanno fatto la storia del sobborgo".

SassuoloAddosso ha riscosso sin dall’inizio grande successo, tanto da richiedere persino l’implementazione delle frazioni. Prenderete in considerazione l’invito?

"Ci sono arrivate tante richieste per Borgo Venezia e San Michele. E se il progetto continuerà, come ci auguriamo, entreranno anche loro nella squadra dei quartieri. Non volevamo assolutamente escludere nessuno. Del resto, SassuoloAddosso è un piccolo progetto ‘artigianale’ con quantitativi di produzione più bassi rispetto ad altri marchi. Il prezzo lo abbiamo deciso di comune accordo con i negozianti, pensiamo che 49 euro sia un valore giusto per questo prodotto".

Ylenia Rocco