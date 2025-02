Con Zagaglia siamo tutti... Sandroni

In questa epoca liquida e fluida, dove tutto cambia alla velocità della luce, bisogna tenersi strette le cose (belle) che restano, quelle che – più di altre – raccontano della nostra storia, delle nostre radici. Per noi modenesi sono sicuramente il Duomo, che è lì da quasi mille anni, la Ghirlandina, la ‘piopa’ alta e stretta che la vedi da lontano e ti senti a casa, i tortellini, il lambrusco... e Sandrone, sì, proprio lui, il contadino che non la manda a dire a nessuno: "In sti tèimp d’cuntestaziòun / l’unich dritto l’è Sandroun", scriveva l’indimenticabile Luciano Zanasi. Eh, già, "Sandrone (che cambia, ma non muore mai) tutti gli anni il Giovedì Grasso è là sul balcone, e noi siamo lì tutti gli anni ad ascoltarlo e a buttare via i pensieri come fossero coriandoli in una giornata di primavera", scrive Beppe Zagaglia nel suo nuovo libro "Io e Sandrone", pubblicato da Artioli editore: lo presenterà oggi (domenica 9) alle 17 al Teatro Tempio, per ‘inaugurare’ il periodo del carnevale che culminerà nelle festose giornate di fine mese, in quel Giovedì Grasso "che è corto ma è il concentrato di tutti i carnevali del mondo".

Insieme alla Società del Sandrone, con il suo presidente Giancarlo Iattici, Zagaglia si è divertito a sfogliare le pagine della storia dei Pavironici e di coloro che, negli anni, gli hanno dato vita e volto. Sandrone nacque come burattino e già alla fine del ‘500 Giulio Cesare Croce lo definì "Sandrone astuto". Con i burattini si divertivano tutti, anche il duca "e anche i grandi, ma soprattutto i bambini che non avevano ancora lo smartphone per farli diventare stupidi", scrive Zagaglia. Nel 1870 Sandrone comparì la prima volta ‘in carne e ossa’: a vestire i panni del furbo contadino di Bosco di Sotto fu Giulio Preti, il burattinaio più famoso dell’epoca. "Qualcuno pensò che fosse arrivata l’ora di dare a quel personaggio, tanto amato quanto scomodo, il posto che si meritava fra la gente", osserva Iattici. Proprio in quell’anno nacque anche la Società del Sandrone, regina del carnevale modenese.

Il libro passa in rassegna tutti i Sandroni di un secolo e mezzo, da Preti ad Antonio Goldoni a Giordano Brusoni e Sauro Torricelli che ne è ancora l’interprete, e naturalmente le Pulonie che lo hanno affiancato, a partire da Pellegrino Orlandi (già, la moglie di Sandrone in origine era... un uomo) fino a Egle Re, Maria Palmieri, Franca Messori e l’attuale Vanna Panciroli, per non dimenticare gli Sgorghigueli, da Filippo Preti fino a Carlo Ventura (con lo stesso Iattici fra i protagonisti). E in queste immagini, dal bianco e nero al colore, scorre la storia, c’è la libertà ritrovata del dopoguerra, ci sono gli anni ‘60 del boom, si arriva perfino all’anno terribile del Covid quando Sandrone ha sproloquiato solo in tv. Ma soprattutto si incrociano le generazioni, i bambini di allora sono diventati nonni, e c’è sempre la bellezza dello stare insieme.

Nelle ultime pagine del libro, Beppe Zagaglia realizza un desiderio: "Sognavo di essere io Sandrone! E a forza di pensarci mi sono deciso, sono andato alla sede del Sandrone e ho rubato, diciamo preso in prestito, pantaloni, giacca, calzettoni, bertocco e sono andato a casa. Ragazzi, come mi stimavo col vestito addosso!", confessa. Vestito come Sandrone, si è poi affacciato al fatidico balcone del Palazzo Comunale, "Mudnes ed Modna!", ma sotto non c’era nessuno... Vabbè, siamo tutti un po’ Sandroni, e oggi i social sono pieni di gente che bastona a destra e e manca: almeno però Sandrone, quello vero, va in piazza e ci mette la faccia. E non vediamo l’ora di tornare ad accoglierlo.