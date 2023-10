Conad di via Bologna, nuovo look. Struttura ristrutturata e ampliata Il Conad di via Bologna a Sassuolo ha riaperto ieri, ampliato e ristrutturato con 400 mq in più. Ambienti moderni e funzionali, 4 casse tradizionali e 4 self check-out, 27 addetti di cui 7 nuove assunzioni. Attenzione alla sostenibilità ambientale con impianti di ultima generazione.