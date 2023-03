Conad, sostegno agli empori modenesi con la raccolta alimentare

Domani torna la raccolta alimentare a favore degli empori solidali modenesi in collaborazione con Conad, appuntamento che si ripresenta dopo tre anni segnati dalle difficoltà legate alla pandemia, alla crisi energetica e al caro prezzi per cercare di dare un aiuto concreto agli empori solidali della provincia di Modena, presidio contro la povertà per circa 900 famiglie del territorio e non solo. La raccolta alimentare si svolgerà in maniera capillare a Modena e provincia, coprendo ben 17 punti vendita.