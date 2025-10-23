Concas scagionato: "Non ha ammazzato lui l’avvocato Elena Morandi"

E’ vero che Concas fu l’ultima persona, quel giorno, a vedere in vita Elena Morandi, così come è vero che la derubò del computer, ma non vi è prova che fu lui ad ucciderla, non essendovi prove certe che quel giorno fu proprio lui ad appiccare il rogo all’interno dell’appartamento. Gli elementi indiziari sarebbero insufficienti, a pare dei giudici, al fine di pronunciare una sentenza di condanna. E’ questa la convinzione della Corte d’Assise d’Appello di Bologna che ha assolto dai reati di omidicio volontario, incendio e distruzione di cadavere Pasquale Concas. La sentenza è divenuta irrevocabile nei giorni scorsi: non è vi stata impugnazione da parte della procura generale. La corte ha invece condannato l’imputato per il furto del computer ai danni della vittima: la pena, con la recidiva è stata ridetermina in un anno e 4 mesi di reclusione. Parliamo dell’uomo, di origine sarda che a lungo è stato ‘ribattezzato’ il serial killer modenese: il 53enne in carcere a seguito di una condanna a 24 anni per l’omicidio della prostituta Arietta Mata, avvenuta a Gaggio di Castelfranco ad inizio del 2018. In passato l’uomo era stato condannato per il delitto di un’altra donna, una signora anziana, avvenuto a Olbia nel 1994 sempre a scopo di rapina. Anche nel caso dell’avvocatessa Elena Morandi, 56 anni, trovata morta nel suo appartamento di via Boccabadati il 29 settembre del 2017 gli indizi portavano a Concas che, con la donna, aveva una relazione. Secondo la pubblica accusa l’uomo aveva ammazzato la vittima appiccando un rogo nel suo appartamento, al fine di rubarle il computer e pochi spiccioli, approfittandosi del suo stato di ubriachezza, che la rendeva ancora più fragile. Lo scorso aprile, però, la prima sezione della Cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla difesa, aveva annullato la sentenza della corte d’Assise d’Appello di Bologna che a settembre del 2023 aveva confermato quella di primo grado - ovvero ergastolo per l’imputato- rinviando alla stessa per revisione e quindi nuovo giudizio. A marzo, la corte d’Assise D’Appello ha ribaltato la precedente sentenza all’ergastolo, assolvendo Concas dall’accusa di omicidio volontario. Ora la sentenza nei confronti del magazziniere è divenuta irrevocabile.

"I dati acquisiti anche dopo l’esame dei consulenti della pubblica accusa nel grado di appello – secondo i giudici -, non sono idonei a far ritenere Concas colpevole della morte della Morandi e del reato di incendio. L’avvocato dell’imputato, Alessandro Betti sottolinea. "La difesa, alla luce della lettura della parte motiva della sentenza di appello, prende atto che la Corte D’Assise d’appello ha fatto propri i motivi e le ragioni di diritto già poste all’attenzione della suprema corte di Cassazione, chiarendone aspetti fattuali che sono potuti emergere in maniera cristallina dalla rinnovazione dell’istruttoria mediante l’ascolto dei consulenti tecnici. La chiarezza e logicità della decisione hanno reso possibile il passaggio in giudicato della sentenza senza impugnazioni da parte della difesa medesima e della procura generale".

Valentina Reggiani