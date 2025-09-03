Concentrico tra teatro, spettacoli e dj set

L’associazione culturale AppenAppena Aps e il Comune di Novi di Modena, annunciano il ritorno della collaborazione che darà vita alla nuova edizione di Concentrico Agorà, due giornate di spettacoli e concerti gratuiti a Novi di Modena e Rovereto s/S realizzate grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi con teatro, circo contemporaneo, laboratori e musica. L’associazione attraverso il progetto Concentrico si propone di abbattere ogni barriera materiale e sociale per favorire una maggiore fruizione dell’arte e della cultura e con i progetti site specific ha l’obiettivo di offrire un modo diverso di vivere gli spazi urbani.

Venerdì 12 settembre a Novi di Modena il primo appuntamento, al Parco della Resistenza alle ore 21: sarà protagonista Carlotta Vagnoli con il suo nuovo spettacolo "Una stanza tutta per noi". Autrice, attivista e content creator che utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione sui temi riguardanti il linguaggio, la violenza di genere e gli stereotipi. Un racconto inedito fatto di parole, immagini e suoni per ripercorrere insieme la storia rivoluzionaria del genere femminile. Una narrazione provocatoria e carica di significato politico.

Sabato 13 settembre A Rovereto sulla Secchia Il pomeriggio al Parco Multiverso sarà dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada con acrobati, trampoli, danze infuocate e musica live. Si comincia alle 17 con un laboratorio creativo dedicato a bambine e bambini a tema circo, alle 18 il primo spettacolo di circo contemporaneo con Compagnia Aga in Cà Mea di e con: Gaia Cafaggi, Alessandra Ricci, Agnese Valentini. Dopo lo spettacolo alle 19 Cosmos Project con il suo djset farà da colonna sonora - Soundtrack - a tutta la giornata fra uno spettacolo e l’altro con un mix che si muove tra rave e ricerca, fondendo sonorità house, ambient, noise e tekno con suggestioni anni ’90. Alle 20 andrà in scena Strade sui sassi di Pazo Teatro: uno spettacolo di danza con trampoli e fuoco. Dopo il tramonto, alle 21:30, il parco Multiverso prenderà vita con il grande spettacolo di strada della storica compagnia Teatro Nucleo.