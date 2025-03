Concerti a tutto jazz. Con due grandi ‘firme’

Una serata ‘grandi firme’ a tutto jazz. Al teatro Comunale di Carpi, attesissimo, arriva stasera alle 21 Brad Mehldau che il New York Times ha definito "il pianista jazz più influente degli ultimi vent’anni", più volte nominato ai Grammy Awards che ha conquistato nel 2020 con l’album "Finding Gabriel". Statunitense, è partito da una formazione classica per poi abbracciare il jazz: nel 1994 ha formato il suo primo trio, ispirandosi a un grande, Bill Evans. In questi anni ha saputo sempre attraversare i generi, collaborando con artisti di àmbiti differenti come il chitarrista Pat Metheny o il soprano Renée Fleming: "Ciò che lo distingue non solo soltanto i suoi prestiti sofisticati dal pop o dalla musica classica – hanno detto di lui durante un concerto trasmesso sulla rete Arte -. Ciò che rende Brad Mehldau davvero unico è il suo modo di suonare, costantemente costruito in modalità contrappuntistica, dove le sue mani si impegnano in dialoghi intimi o in scambi appassionati. Integrando l’arte della fuga nell’improvvisazione, il pianista americano perpetua l’eredità musicale di Bach, una figura tutelare spesso menzionata dall’artista". Nel suo repertorio abbina composizioni originali e standard jazz, ma anche le sorprendenti elaborazioni di grandi successi, per esempio dei Radiohead, di Nick Drake o dei Beatles. Sempre in un’efficace e riuscita fusione tra diversi idiomi musicali.

Al teatro Carani di Sassuolo, sempre stasera alle 21 si concluderà il trittico del Sassuolo Jazz Festival (in sinergia con il festival Crossroads) con la prima assoluta del nuovo progetto "Subversion" che vedrà protagonisti la cantante Petra Magoni con l’Arké String Quartet, ensemble d’archi formato da Carlo Cantini, Valentino Corvino, Matteo Del Soldà e Stefano Dall’Ora. Si presentano come ‘musicisti sovversivi’, proprio perché il concerto renderà omaggio ad autori e compositori che hanno saputo rompere gli schemi e affrancarsi dalle barriere ideologiche: proporranno un repertorio di brani decisamente trasversale, da Kurt Weill a Eric Satie, da John Cage a PattiSmith, da Frank Zappa a Wolfgang Amadeus Mozart. "Subversion" è un concerto teatrale, una performance musicale arricchita da videoproiezioni, per raccontare – dall’Illuminismo alle Avanguardie – la musica e i testi che hanno cambiato le anime. Petra Magoni, vulcanica, sensibile ed eclettica, da anni calca i palcoscenici nazionali e internazionali: stasera sarà affiancata da un ensemble che fa della poliedricità e della creatività la sua ‘cifra’ artistica.

s. m.