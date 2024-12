Concerti, burattini, incontri: la festa continua

La montagna offre sempre atmosfere magiche soprattutto nel periodo natalizio quando fioccano iniziative importanti in tutti i paesi dell’Appennino dove oggi arriverà anche il nuovo governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pascale.

A Sestola, oggi pomeriggio alle 16,30, si terrà al Cinema Teatro Belvedere, lo spettacolo di teatro di figura ’L’acqua miracolosa’ a cura dell’associazione I Burattini della Commedia.

In contemporanea, presso la chiesa parrocchiale, il soprano Erika Passini e l’organista Leonardo Pini, in compagnia del tenore Francesco Crovetti e del contralto Cristina Pradelli, incanteranno gli ascoltatori con l’emozionante concerto ’Gaudete, Christus est natus!’, in cui celebri composizioni di Banchieri, Handel, Scarlatti, Mozart e Adam si alterneranno con le popolari melodie della tradizione natalizia.

Dalle 17,30, presso la Saletta Don Pedroni (adiacente a Piazza della Vittoria), si svolgerà l’ultimo appuntamento della rassegna ’Sestola Incontra’, nata da un’idea dell’Associazione E’Scamàdul: ospite del salotto culturale sarà lo show-man Andrea Barbi che presenterà il volume ’Mo pensa te – Vent’anni di quesiti in tv con un coccodrillo in mano’ intervistato dall’editorialista del Resto del Carlino Beppe Boni.

Alle 21,15, inoltre, nuovamente al Cinema Teatro Belvedere, Saxofollia, il pluri-premiato Quartetto di saxofoni porterà sul palco ’Different Portraits’, un’esperienza unica e suggestiva alla riscoperta di molteplici universi musicali (dalla classica al jazz, da Rossini a Morricone, da Verdi a Cole Porter...)!

Ma non è finita qui. Domani, alle 16,30 presso la saletta Milleventi in Corso Libertà 61, i bambini potranno conoscere le creature e le atmosfere fantastiche della montagna grazie al laboratorio ’La Magia delle Feste’ (a cura di Sonia Spalletti MetaNatura).

Alle 21:15, infine, chiuderà il ricco weekend la proiezione-evento al cinema teatro Belvedere del docufilm ’La Valanga Azzurra’ (Fandango, 2024), dedicato ai mitici successi della Nazionale Italiana di sci alpino degli anni ‘70.

Il Cinema Teatro Belvedere ritornerà protagonista anche a inizio 2025 con ben 5 spettacoli in programma tra il 1° e il 5 gennaio con inizio alle ore 21:15! Mercoledì 1° gennaio sarà proiettato il film d’animazione ’Kung Fu Panda 4’ (DreamWorks Animation, 2024). Giovedì 2 gennaio, l’associazione Milleventi, in collaborazione con il Comune, inaugurerà il nuovo anno con il concerto rock ’Buon anno Sestola!’.

