Concerti Cinque perle, c’è l’Affare Vivaldi

La domenica si veste sempre di musica e di bellezza. Ed è davvero ricchissimo il panorama dei tanti appuntamenti di oggi, tutti in contemporanea alle ore 17. Al teatro Comunale di Carpi, Federico Maria Sardelli con l’Ensemble Modo Antiquo presenterà ’L’affare Vivaldi’, il concerto reading ispirato all’omonimo libro scritto dal Maestro, fra i massimi esperti della vita e dell’opera del Prete Rosso. È il racconto appassionante, a tratti farsesco quando non drammatico, di un patrimonio musicale vasto, multiforme e complesso, caduto nell’oblio e riportato alla luce in Italia soltanto nel primo ‘900: Sardelli, come voce narrante, racconterà episodi tratti dal suo romanzo, e dirigerà l’ensemble in alcune perle vivaldiane.

Andiamo a Nonantola per il nuovo concerto della rassegna (curata dagli Amici della Musica di Modena) che al teatro Troisi presenterà il recital di Alberto Chines, giovane pianista palermitano che si è formato presso l’Accademia di Imola con Franco Scala e Piero Rattalino, e al Conservatorio di Bolzano con Davide Cabassi. Il programma che eseguirà è impressionante per difficoltà tecnica e varietà di stili: partirà dalle ’Indes Galantes’ di Rameau e, attraverso Beethoven, arriverà alla trascrizione per pianoforte solo della ’Sagra della Primavera’ di Stravinskij. Il teatro Carani di Sassuolo, riaperto dopo anni, tornerà ad accogliere oggi il ’Concerto di Santa Cecilia’ che vedrà insieme la Scuola Corale Puccini e il Corpo bandistico La Beneficenza, con la direzione dei maestri Armando Saielli e Marco Stefani: un viaggio emozionante attraverso capolavori della musica classica, da Carl Orff a Rossini, Brahms, Verdi e Bernstein, fino ai grandi musical contemporanei.

’Domeniche in musica’ è la nuova rassegna che prenderà il via sempre oggi alle 17 al teatro Facchini di Medolla. Il primo appuntamento sarà tutto dedicato alle raffinate sonorità dell’arpa, con il Quartetto ‘Arpe Diem’ (con Davide Burani, Duccio Lombardi, Morgana Rudan e Federica Sainaghi) in un programma che prevede, tra l’altro, una fantasia sui brani più celebri di Giuseppe Verdi, alcuni estratti da ’Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e la suite da ’Lo Schiaccianoci’ di Ciajkovskij, tutte in versioni trascritte per quartetto d’arpe. E concludiamo la carrellata tornando a Modena, dove al Piccolo Teatro Alberione (di via III febbraio 7) il Salotto culturale Modena proporrà il ’Capriccio musicale’ con la voce di Sabrina Gasparini – anche direttrice artistica della rassegna – e l’incontro di due maestri, il pianista Denis Biancucci e il violinista Gentjan Llukaci. Insieme proporranno un percorso frizzante e trasversale che spazierà dalle colonne sonore al musical, alla canzone d’autore alla tradizione napoletana e alla musica classica, in un’alternanza di stili e di generi, sempre nell’ottica del divertimento. Appunto, un vero ‘capriccio’ che il trio ha portato anche in tanti Paesi del mondo, dal Brasile alla Spagna all’Ungheria.