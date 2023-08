Concerti, cultura e visite guidate Gli appuntamenti di ’Armoniosamente’

Due appuntamenti per queste giornate ferragostane per la rassegna "Armoniosamente". L’evento di stasera a Roccapelago, presso la chiesa della Conversione di San Paolo, prevede alle 21 il concerto d’organo del maestro Stefano Pellini, con brani di Scarlatti, Pergolesi, Cimarosa. Ma già dalle 20 prenderà il via una serata culturale sulla storia di Roccapelago, con gli interventi di Enzo Ferroni, di Rachele Merola (che condurrà una visita al museo delle mummie) e di don Paolo Boschini. Domani sera poi la rassegna farà tappa alla chiesa della Beata Vergine Assunta di Roccamalatina, con il soprano Martina Debbia e l’organista Paolo Zappacosta: anche in questo caso, il concerto delle ore 21 verrà preceduto alle 20 da una visita guidata alla chiesa e alla canonica.