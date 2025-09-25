Concerti d’autunno tra contemporaneità e tradizione

I cento anni dalla nascita di Cathy Berberian, musa di tanti artisti dell’avanguardia degli anni ‘60, e i cinque secoli dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, padre della polifonia sacra rinascimentale, i 50 anni dalla scomparsa di Dmitrij Šostakovic ma anche gli ottant’anni del grande jazzista statunitense Anthony Braxton. Tanti anniversari punteggiano il cartellone autunnale degli Amici della Musica ‘Mario Pedrazzi’ che spazia fra le epoche e gli stili, sempre con uno sguardo verso la contemporaneità. "Uno dei nostri prossimi concerti si intitola ‘Lo spirito del rischio’ – sottolinea Simone Guaitoli, vicepresidente degli Amici della musica, che cura il cartellone con la direzione artistica del maestro Claudio Rastelli –. Cerchiamo sempre di trasformare il rischio in opportunità per gli ascoltatori più curiosi e per attirarne di nuovi. Negli anni abbiamo cercato di conquistare la fiducia degli ascoltatori costruendo un dialogo aperto tra musicisti e pubblico".

La rassegna "Concerti d’oggi" proporrà cinque appuntamenti all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est: domenica 5 ottobre alle 17 l’omaggio a Cathy Berberian con il ‘teatro della voce’ di Ljuba Bergamelli, poi domenica 12 una nuova tappa dell’esecuzione delle Sinfonie di Beethoven trascritte per violino e pianoforte, con il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela Piemonti. Il 9 novembre il Gamo (Gruppo Aperto Musica Oggi) Ensemble, fra le più illustri istituzioni italiane dedicate alla ricerca musicale contemporanea, accosterà pagine classiche di Mozart e Schubert a brani di Wolfgang Rihm per archi e fisarmonica, poi venerdì 28, in collaborazione con il Brillante Festival, il tributo ad Anthony Braxton con il sax di Gianpaolo Antongirolami e i live electronics di Roberto Doati. Per chiudere l’anno, domenica 14 dicembre, il pianista Claudio Sanna esplorerà "The new polyphonic society" facendo dialogare Bach e Monteverdi con composizioni di oggi che giocano con le forme auliche della tradizione.

In parallelo gli appuntamenti di "Note di passaggio" torneranno a Nonantola. Sabato 18 ottobre all’affascinante abbazia gli Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra, diretti dal maestro Daniele Bononcini, eseguiranno mottetti di Giovanni Pierluigi da Palestrina e il "Gloria" di Vivaldi. Domenica 26 al teatro Troisi si ascolterà il Quartetto Goldberg, vincitore del concorso ‘Marzani’ di Rovereto e del premio Abbiati, il 23 novembre il Verso Armonico Trio in un florilegio di lavori cameristici di Šostakovic, e il 30 novembre il ritorno della pianista Olga Domnina "Amore e destino", fra il romanticismo di Schumann e Schubert e pagine del compositore pugliese Turi. Info, www.amicidellamusicamodena.it

Stefano Marchetti