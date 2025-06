Concerti e trekking in duo. Ecco ’Musica al verde’

In attesa di riaccogliere il suo pubblico in città il 21 settembre per il Festivalfilosofia, anche quest’anno la Gioventù Musicale in estate sale verso l’Appennino per ’Musica al verde’ in luoghi dal grande fascino storico e ambientale. Si partirà il 18 luglio in piazza Corsini a Fanano, e in replica nel pomeriggio del 19 al Giardino botanico Esperia di Sestola, con ’In un sol soffio’, il concerto dell’Ocarina ensemble di Budrio, guidato da Marco Venturuzzo, che valorizza uno degli strumenti più tradizionali del territorio emiliano. Il 3 agosto a Villa Settecento di Pavullo la fisarmonica di Riccardo Pugliese, vincitore del Premio nazionale delle arti, ci porterà ’Il respiro armonico’ di Bach, Piazzolla, Haydn, Gubaidulina e Greggiati. Si tornerà poi al Giardino Esperia il 9 agosto con la ’Suite campestre’ del Quintetto di fiati Brezza modenese (con Edoardo Occhiuto, Nelsy Tatiana Perolini, Mattia Castaldini, Simone Ricchi e Greta del Noce). Il 24 agosto, di nuovo a Villa Settecento con un viaggio fra le ’Songs from the Americas’ (dalle songs dal sapore iazzistico alle ninne nanna malinconiche, fino alla sensualità del tango) insieme al soprano italo-argentino Costanza Gallo, accompagnata al pianoforte dal maestro Luca Benatti. L’ingresso a tutti i concerti è a offerta libera.

Sono stati anche organizzati alcuni trekking di musica in cammino, passeggiate naturalistiche con punteggiature musicali: per esempio il 2 agosto alle 16 da Ponte del Diavolo (Lama Mocogno) con la fisarmonica di Riccardo Pugliese e lo stesso giorno alle 18 al Passo della Croce Arcana (Fanano) con la viola di Erica Alberti e il violoncello di Anna Freschi, la guida ambientale Sara Giovanardi e la planetarista Rita Scaffidi, per osservare le stelle in musica. Il cartellone estivo della Gmi si completa con eventi in collaborazione con il comitato per l’80° della Liberazione, la conferenza spettacolo ’Tre partigiane d’oro’ tenuta dalla storica Caterina Liotti e dall’attrice Donatella Allegro che replicherà il 27 giugno al Paradiso dei Pini a Pavullo (con il clarinetto di Marianunzia Visconti) e il 4 luglio a Sestola (con il violoncello di Eleonora Venuti), e letture, testimonianze e musiche il 9 agosto a Fanano (con la chitarra di Nicolò Vivo e il clarinetto di Tadeja Malc) e il 23 agosto al castello di Sestola (con la piva emiliana di Gino Pennica). Info, www.gmimodena.it

Stefano Marchetti