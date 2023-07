Concerti in Palazzina Arriva il secondo show

La Palazzina Ducale della Casiglia (Viale Monte Santo 40, Sassuolo) - sede di Confindustria Ceramica - riapre le porte in occasione del secondo concerto estivo, programmato per stasera con inizio alle 20.30: i ’Concerti in Palazzina’ – organizzati da Edi.Cer. Spa con il patrocinio del Comune di Sassuolo - sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Sul palco, stasera, si esibirà ’Francesco Coccapani & All Stars Group’, un gruppo musicale composto da Alberto Girgenti, Gianni Salvatori, Alessandro Capasso, Francesco Coccapani, Giorgio Masi e con special guest le splendide voci di Daniela Galli e Cristina Montanari.

Il repertorio del concerto è costituito da molti grandi successi della musica italiana ed internazionale. Il precedente concerto invece, ’Emozioni tra Mina e Battisti’, si è tenuto lo scorso 20 giugno: la serata è stata l’occasione per scorrere la discografia di Lucio Battisti ed ascoltare i grandi successi della coppia Mogol e Battisti. Con la particolarità di aver reso ogni successo un capolavoro di eleganza eseguito nella più pura rarefazione stilistica musicale, pianoforte e voce. Sul palco Sabrina Gasparini (voce), Alex Lunati (voce e pianoforte) e Claudio Corrado (racconto).