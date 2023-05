Concerti, le stelle pronte a brillare Da Nek a Diodato: i big dell’estate

di Stefano Marchetti

Non avremo Bruce Springsteen come a Ferrara, Harry Styles come a Reggio, oppure Vasco, Tiziano Ferro e i Depeche Mode come a Bologna. Eppure – un pezzetto alla volta, come in un puzzle – anche nella nostra provincia si sta componendo un’estate di concerti di spicco. Alcuni sono stati già annunciati, altri compaiono qui e là sui siti specializzati: ci è sembrato utile, quindi, proporre un panorama degli appuntamenti. Che naturalmente (con la presentazione dei cartelloni estivi) potranno riservarci altre sorprese.

In piazza Roma a Modena debutterà domenica 25 giugno la nuova rassegna "Notti ducali": tre serate per altrettanti eventi di richiamo. Il 25 giugno la storia della musica italiana d’autore con Francesco De Gregori e Antonello Venditti, il 26 giugno il trio della comicità emiliano romagnola, Giuseppe Giacobazzi. Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, e il 27 giugno (con ingresso gratuito) il "Duality tour" di Dardust, pianista, produttore e dj, con un’esperienza multidimensionale. Pochi giorni più tardi si accenderà il palcoscenico di piazza Martiri a Carpi che domenica 2 luglio accoglierà il "Concertozzo" di Elio e le Storie Tese, con il Trio Medusa e altri ospiti, destinato a raccogliere fondi per la Casa del Sorriso: l’evento sarà preceduto il 1° luglio (in piazza Re Astolfo) dal "Concertozzino" con vari artisti emergenti. Poi lunedì 3 luglio, sempre a Carpi, la ribalta sarà tutta per Diodato e il suo "Così speciale tour", dal titolo del recente album del cantautore. Martedì 11 luglio Carpi sarà anche una delle tappe del sempre attesissimo tour di "Radio Bruno Estate", capace di riunire tutti i big della canzone per un grande spettacolo. Fra gli speciali appuntamenti di Carpi, i raffinati concerti della ‘divina’ Ute Lemper (29 giugno), del Kenny Barron Trio (13 luglio) e di Paolo Jannacci in ricordo del padre Enzo (26 luglio).

Da Carpi a Sassuolo dove venerdì 14 luglio Nek giocherà in casa, con il suo grande amico Francesco Renga: proprio nei giorni scorsi è stato annunciato che l’"Insieme tour" dei due celebri cantanti avrà come scenario il parco Vistarino, anziché piazzale della Rosa. Il festival "Quarantenna" di Radio Antenna 1 porterà a Fiorano il "Tutto male tour" di Giancane (9 giugno) e il live tour di Murubutu (10 giugno). Nel carnet degli eventi compare anche Joe Bastianich che percorrerà l’Italia con la band partenopea La Terza Classe, celebrando la passione per la musica rock, blues, folk e soul: secondo un calendario comparso in rete, il musicista gourmet dovrebbe esibirsi a Pavullo domenica 16 luglio, nell’ambito di "Pac-Vullo".

Per gli appassionati della musica indipendente, in estate tornerà l’irrinunciabile "Arti Vive Festival" che quest’anno prenderà il via il 4 luglio ai Giardini Ducali di Modena con il concerto dei londinesi Shame, fra le band più celebri del panorama posti punk e indie rock internazionale. Il festival poi proseguirà a Soliera, dove è nato, con The Notwist (6 luglio), la band bavarese che ha reinventato la musica pop degli ultimi anni, poi i californiani Brian Jonestown Massacre (8 luglio).