Concerto di primavera dedicato a Rubboli

Sarà dedicato al giornalista, scrittore e musicologo Daniele Rubboli, scomparso in gennaio, il grande "Concerto di primavera" che la storica Corale Rossini, diretta da Luca Saltini, e il Coro Città di Mirandola, condotto da Lucio Carpani, terranno domani sera alle 21 nella chiesa di Sant’Agostino (a ingresso libero) con il patrocinio del Comune di Modena e dell’Aerco e il sostegno di Banca Mediolanum. Alle due corali si uniranno vari solisti, i soprani Tiziana Scaciga Della Silva, Maria Simona Cianchi e Annalisa Ferrarini, il mezzosoprano Elena Serra, i tenori Cristiano Olivieri e Simone Mugnaini, e il basso baritono Alessandro Busi. Saranno diretti dal maestro Saltini e accompagnati al pianoforte dal maestro Carpani, eseguendo un programma di musica sacra e lirica. Il concerto verrà presentato da Alessandro Galli. "Con questa serata – spiegano alla Rossini – diamo un segno di riconoscenza verso Daniele Rubboli, amante ed esperto della musica lirica, nostro socio e amico, che tanto ha fatto per la nostra corale. Il nostro grazie va anche ai solisti, che hanno aderito con entusiasmo ed affetto per rendere omaggio a un grande studioso".

