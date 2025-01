Concerto di San Geminiano . Brividi a applausi in Duomo

Grande successo domenica sera per il tradizionale concerto di San Geminiano che si è tenuto in Duomo come tutti gli anni. Promosso da Fondazione di Modena e ideato e organizzato da Maria Carafoli con la collaborazione di Fabio Ceppelli, l’evento ha visto protagonista di questa edizione la Youth Symphony Orchestra of Ukraine, l’unica orchestra sinfonica giovanile nazionale dell’ Ucraina, diretta da Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna dal 2022, prima donna a ricoprire tale ruolo in un teatro d’opera italiano. Sul palco anche Andrii Murza, violino solista, componente dell’Orchestra Sinfonica di Düsseldorf e primo violino dell’Orchestra Filarmonica di Tekfen, mentre ospite d’onore della serata è stato lo straordinario flautista Andrea Griminelli. Il programma, molto variegato, è stato modellato in base al luogo, vale a dire una Cattedrale, e ha spaziato da Vivaldi, Mozart, Respighi a Gluck, con due accenti speciali nel ‘Panis Angelicus’ di Franck, arrangiato per voce, flauto e archi, e nel famoso tema di ‘The Mission’ di Ennio Morricone.

Il concerto è stato realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, Bper Banca, UniCredit e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, il patrocinio del Comune di Modena e ha uno scopo solidale: le libere offerte raccolte in Duomo saranno, infatti, devolute a una diocesi ucraina in stretto contatto con l’arcivescovo di Modena, monsignor Castellucci.