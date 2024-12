Concerto e musica a Modena: eventi imperdibili al teatro San Carlo e oltre

Domenica di festa anche in musica, con una miriade di appuntamenti, non solo in città. Partiamo dal teatro San Carlo dove la Gioventù Musicale suggellerà il cartellone 2024 con un doppio evento.

Alle 16.30 il direttore d’orchestra e musicologo Alessandro Maria Carnelli presenterà il suo libro ’Niente di moderno. Squarci sul giovane Schönberg a Vienna 1874-1908’, in dialogo con Luca Benatti, curatore artistico di Gmi Modena. A seguire, alle 17.30 l’atteso concerto del Novo String Quartet, l’ensemble danese vincitore del concorso internazionale di Ginevra 2023. Il programma è incentrato su tre brani composti da artisti ‘da giovani’: il Quartetto n. 4 op. 18 di un Beethoven non ancora trentenne, il Quartetto in fa minore op. 5 del danese Carl Nielsen, post romantico vissuto fra Otto e Novecento, e ’Plan and Elevation’ della compositrice statunitense Caroline Shaw, premio Pulitzer.

Ci spostiamo alla chiesa del Voto dove alle 17 la rassegna d’Avvento promossa da Modena Musica Sacra proporrà un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach e al canto gregoriano, unendo brani estratti dal ’Clavicembalo ben temperato’, capolavoro del compositore tedesco, e pezzi gregoriani del ’Proprium Missae’ dell’Immacolata. Protagonista sarà la Schola Gregoriana, con la direzione del Maestro Daniele Bononcini.

Alla chiesa di San Giorgio, a pochi passi dal Palazzo Ducale, oggi alle 15.30 il Coro San Lazzaro, diretto da Veronica Zampieri, inaugurerà la 24ª edizione della rassegna ’Note di Natale’, eseguendo brani tratti dal proprio repertorio natalizio e pastorale. Sarà accompagnata al pianoforte da Simone Guaitoli, alla fisarmonica da Giorgio Avanzi e alla chitarra da Maurizio Maffoni. Parteciperanno anche il Coro di voci bianche Girasole di Modena, diretto da Claudia Rondelli, e il Coro del Liceo musicale Sigonio di Modena, diretto da Marco Bernabei, Francesca Nascetti e Silvia Pellati, con Marialuce Chalfoun al pianoforte. Le presentazioni e le letture saranno a cura di Franca Lovino.

Al Piccolo teatro Alberione, in via III febbraio, il Salotto culturale propone alle 17 lo spettacolo ’Mitiche’ con l’attrice Isabella Dapinguente, accompagnata dalle due pianiste polacche Anna Mikolon e Katarzyna Markiewicz: si darà voce a tre icone classiche del mito, Elena, Penelope, Cassandra, in un mosaico di parole e musica. Il pomeriggio in teatro sarà preceduto da una passeggiata nel centro storico, guidata da Simonetta Aggazzotti (ritrovo alle 15 presso la preda ringadora in piazza Grande), per scoprire immagini e luoghi dedicati a Maria, nel giorno in cui la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione.

E sempre oggi alle 15.30, nella chiesa di Bomporto, si concluderà il ’Modena Organ Festival’: suoneranno l’organista Viviana Romoli con il trombettista Calogero Contino, in una selezione di brani del ‘600 e del ‘700, dalla Toccata dall’ ’Orfeo’ di Monteverdi al ’Concerto in re minore’ di Bach, dal ’Concerto IX in sol minore’ di Gregori al ’Concerto per tromba G8’ di Torelli. E anche la serata (alle 20.30) si ammanterà di musica al santuario della Beata Vergine del Castello a Fiorano, con la Corale Evaristo Pancaldi di Modena, diretta da Luca Colombini, con la partecipazione del soprano Angelica Milito, e Patrizia Vezzelli al flauto, Elisabeth Milito all’arpa, Giovanni Pietri alle percussioni e Simone Guaitoli al pianoforte.