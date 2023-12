Concerto in ricordo di John Lennon

Oggi alle 16, nella tensostruttura riscaldata di piazza Bertoni, si svolgerà l’evento "Ricordando John", concerto in onore di John Lennon, nel 43° anniversario della scomparsa. È un legame speciale quello che lega Castelnuovo Rangone al musicista inglese – proprio Castelnuovo, infatti, è stato il primo Comune in Italia a dedicare uno spazio pubblico all’ex Beatles nel 1985, il Parco Lennon –, che si rafforza anche quest’anno con una doppia esibizione. Sul palco saliranno infatti due gruppi formatisi per l’occasione: i The Lost Weekend, capitanati da Giancarlo Frigieri accompagnato da Stefano "Stecca" Bertolani, Luigi Maesano, Mel Previte e Robby Pellati (già batterista di Luciano Ligabue), e i W.A.L.K., con Wilko e Lor Lunati dei Rats, Alex Lunati al piano e Stefano Cappa. Ingresso gratuito. Sarà presente anche un punto ristoro gestito dall’associazione Capanno aps.