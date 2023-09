Concerto omaggio a Vasco Rossi

Sarà un concerto omaggio a Vasco ad animare la penultima serata della Festa de l’Unità provinciale di Modena: stasera alle 21.30, infatti, sul palco dell’Arena degli Spettacoli dell’Ippodromo di via Argiolas salirà ’Non siamo mica gli americani’, la prima vera cover band di Vasco Rossi. Nata in Italia, per divertirsi e divertire, proponendo, senza compromessi, tutto il repertorio della rockstar modenese. Dal 1998 la band ha all’attivo quasi mille concerti, salutati da successi plateali. I sei musicisti che la compongono sono prima di tutto amici, cresciuti negli stessi cortili, nello stesso isolato, ed è proprio questa energia e unione che ne hanno fatto la grande forza. Partecipazione libera e gratuita. A seguire la musica di Passerotto Dj.