Concerto per mandolino e violoncello: di scena il duo da Zyz

Con il nuovo anno, riprende la rassegna "Protagonista il mandolino", promossa dall’Ensemble Mandolinistico Estense, con la direzione artistica del maestro Roberto Palumbo. Oggi (sabato 13) alle 18 all’auditorium della corale Rossini, con ingresso libero, si ascolterà il Duo da Zyz con Salvatore Maria Sclafani (mandolino) e Sara D’Amato (violoncello). Zyz, parola misteriosa ed esoterica, era l’antico nome della città di Palermo, che in fenicio significa fiore o splendente: il duo lo ha scelto come suo nome, per abbracciare anche melodie di terre lontane, così da riflettere l’impronta multiculturale della stessa Palermo. "Vibrazioni tra i confini" è il titolo del concerto che proporrà trascrizioni di musiche di autori romantici quali Camille Saint-Saëns, dei moderni David Popper, Bela Bartok e Astor Piazzolla e dei contemporanei Kari Henrik Juusela, Giuseppe Di Giunta e Salvatore Bonafede. Presenterà la pianistaValeria Zuccotti.

