Concessi 84mila euro per la sicurezza

Sfiorano gli 84mila euro i contributi erogati a Carpi per migliorare la sicurezza domestica delle abitazioni: precisamente sono 83.958,69 euro, che sono andati a 122 fra singoli (95) e condominii (27), a coprire una parte delle spese sostenute nell’acquisto di sistemi d’allarme (66) e di videosorveglianza (38) o entrambi (3), inferriate (13), porte blindate (1) e antifurto (1). L’importo di quest’anno è cresciuto del 42 per cento rispetto al bando precedente (erano stati infatti 59.443,95) a fronte di un incremento del 17 per cento di domande. Il nuovo bando dell’Unione Terre d’Argine aveva previsto un aumento anche del singolo contributo erogabile. In tutto sono arrivate 168 domande, i 3/4 delle quali da residenti nel Comune di Carpi (appunto 122, tutte accolte), e le restanti negli altri tre comuni (Novi, Soliera e Campogalliano). A fronte di una spesa complessiva di 363mila euro sostenuta dai richiedenti carpigiani (una media di 2.950€ a domanda), il contributo ne ha coperto oltre il 23 per cento.