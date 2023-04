"Conciliare calcio e studio è possibile"

Il 23 marzo il Modena F.C. ha aperto i cancelli dello stadio ’Braglia’ e ci ha concesso di intervistare Fabio Gerli: da tre anni centrocampista dei canarini, è uno dei mediani più forti della serie cadetta.

Qual era il tuo sogno da bambino?

"È stato sin da subito provare a diventare un calciatore, non ho mai avuto tempo di pensare aun’alternativa. Magari mi sarei laureato lo stesso".

In cosa ti sei laureato?

"Economia e Commercio, lo scorso anno".

Un consiglio per diventare un bravo calciatore.

"Coltiva la tua passione, fa’ del tuo meglio, divertiti. Quando sarai più grande, deciderai cosa fare".

Cosa fai prima di una partita? Hai un rito scaramantico?

"Penso alle tattiche e ad affrontare la partita al meglio. Non ho riti scaramantici, a differenza di tanti miei compagni".

Cos’è per te il calcio?

"Per me è tutto: non è solo lavoro, lo seguo sempre, è la mia più grande passione. Ritengo sia un ottimo supporto: ti abitua a socializzare, a confrontarti con gli altri e a condividere i risultati".

Quali sono i difetti dell’essere un calciatore, se ci sono?

"Non ci sono difetti veri propri perché fai ciò che ami. L’unico aspetto negativo è stare lontano dai propri cari. Non succede solo al calciatore: tanti mestieri ti portano lontano da casa".

Hai mai pensato di mollare?

"Mollare, proprio no. Certo, ci sono situazioni complicate ma si affrontano e tutto passa".

Chi ti ha sostenuto e ti sta sostenendo in questo percorso?

"La mia famiglia, la mia ragazza e i miei amici mi sostengono e mi spronano sempre a fare bene".

Come hai fatto per arrivare al successo?

"La serie B non è da considerarsi un vero e proprio successo. Ne ho raggiunto una parte ma bisogna sempre avere l’ambizione di puntare più in alto".

Come immagineresti la tua vita senza il calcio?

"Ci gioco da quando ho 6 anni ed è sempre stato protagonista della mia vita: immaginarla senza o pensare alla fine della mia carriera è davvero complicato".

Quando smetterai di giocare, allora, cosa pensi di fare?

"Ora non ho le idee chiare e non so dire cosa farò. Alcune volte penso di voler rimanere nel mondo del calcio, altre di uscirne. Spero di giocare ancora per altri dieci anni e magari di poter

mettere a frutto la mia laurea".

Come sei riuscito a coniugare studio e sport sia a scuola sia all’università?

"È possibile e doveroso farlo, ho portato avanti i due percorsi insieme. Il calcio non dà garanzie di riuscita futura, quindi la scuola rimane l’obiettivo principale. Quando ho coniugato l’università al calcio, è stato tutto più facile perché ero già un professionista e il tempo a disposizione era abbastanza per affrontare il percorso universitario con tranquillità e senza le pressioni dei coetanei".

Classi 2^D e 2^F

scuola Cavedoni