Conciliazione vita-lavoro, è già possibile richiedere i voucher

Si può già presentare richiesta per ottenere i voucher economici per la partecipazione ai centri estivi di bambini e ragazzi della fascia 3-13 anni (nati da gennaio 2010 a dicembre 2020) e fino a 17 anni in caso di disabilità.

Il Comune di Modena, per il sesto anno consecutivo, aderisce infatti al progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro, che prevede l’erogazione di un voucher settimanale per l’abbattimento delle tariffe dei centri estivi. Inoltre, nei prossimi giorni, sarà pubblicato un bando con misure analoghe rivolte alle famiglie dei bambini della fascia 936 mesi di età, finanziato con risorse dell’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la fascia 313 anni, per l’estate 2023 la Regione Emilia-Romagna ha previsto come requisito Isee per l’accesso al bonus il limite di 24 mila euro. Confermando l’irrilevanza dell’Isee per bambini e ragazzi con disabilità, il Comune di Modena ha inoltre deciso, con delibera di Giunta, di mantenere per tutti gli altri il limite Isee a 28mila euro, come nelle scorse estati, mettendo a disposizione risorse proprie per accogliere un maggior numero di domande. Lo scorso anno hanno beneficiato del contributo praticamente tutte le famiglie richiedenti in possesso dei requisiti, pari cioè a 1.551 nuclei per un valore complessivo di 440mila euro, di cui circa 184mila euro coperti da risorse comunali.

Per la famiglia il contributo economico può arrivare fino a 100 euro a settimana ed essere utilizzato per 3 settimane di frequenza o comunque fino a un importo massimo erogato di 300 euro a bambino. I contributi sono destinati alle famiglie di bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale che frequenteranno i centri estivi compresi nell’elenco predisposto dal Comune di Modena o anche altri centri estivi aderenti al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” attivi in un altro Comune o Distretto della Regione.