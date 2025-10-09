Concita De Gregorio, ’Di madre in figlia’

Ultimo appuntamento, stasera alle 19, nel giardino di Palazzo Coccapani a Modena, con ‘Morgante. Il giardino dei racconti’, la rassegna letteraria curata da Beppe Cottafavi che ha trasformato uno degli angoli più segreti e suggestivi della città in un luogo dedicato alla parola, alla voce, al racconto. A chiudere il ciclo di incontri sarà la scrittrice Concita De Gregorio (foto), da sempre attenta ai linguaggi del reale e alle narrazioni dell’anima. A Modena presenta il suo nuovo romanzo, ‘Di madre in figlia’ (Feltrinelli), un’opera che intreccia tre generazioni femminili in un dialogo capace di risuonare come una memoria condivisa e collettiva. Al centro del libro ci sono Marilù, Angela e Adelaide: tre donne unite da un legame complesso e luminoso. Marilù, la nonna, un tempo giovane rivoluzionaria, Angela, sua figlia, è una donna che ha sempre sentito l’amore materno come una mancanza e Adelaide, figlia del nostro tempo, cresciuta online, abituata a fotografare ciò che vive senza quasi mai viverlo davvero. Con la consueta scrittura elegante, empatica, mai retorica, Concita De Gregorio conduce il lettore in una storia di madri e figlie, di silenzi e ritorni, di ferite che diventano legami. Il romanzo diventa così una riflessione sull’identità femminile, sul tempo e sulla trasmissione invisibile di gesti, sguardi e desideri. L’incontro si tiene nel giardino di palazzo Coccapani, un luogo di grande fascino barocco dove, grazie alla collaborazione tra Comune e Agenzia del Demanio, la letteratura trova casa per un’ultima serata all’aperto di parole e ascolto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, l’incontro si tiene presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio. m.s.c.