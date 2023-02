Concludiamo con un gran Ballo

Cronaca

Alluvione del 2020, rimborsi lumaca La protesta di chi ha perso tutto "E’ un’attesa infinita, siamo stanchi"

Nonantola, cittadini in piazza Liberazione (poi nella sede Cgil) per chiedere ancora una volta i risarcimenti . E il primo marzo ci sarà un consiglio comunale straordinario per parlare di tempi e burocrazia.