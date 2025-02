Conclusi i lavori alla scuola Stradi

Conclusi, nelle scuole primarie Stradi, i lavori di riqualificazione sul marciapiedi utilizzato per l’accesso e l’uscita dai servizi del post-scuola. Nel corso degli anni, anche a causa delle intemperie, la pavimentazione si era ammalorata, favorendo i ristagni d’acqua e rendendo poco praticabile il percorso in caso di pioggia e nei giorni successivi. A confermare la necessità di un intervento, la segnalazione era arrivata anche da alcuni genitori: l’Amministrazione comunale, valutata la situazione, si era dunque impegnata a programmare i lavori e a stanziare le risorse adeguate.

"Ci siamo confrontati con l’Istituto comprensivo, anche per non impattare sulle attività scolastiche durante i lavori – sottolinea Chiara Ferrari, vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici – e abbiamo mantenuto l’impegno preso in precedenza con alcuni genitori che avevano chiesto una soluzione. Ora l’accessibilità alla scuola è migliorata sensibilmente, così come la fruibilità del percorso pavimentato e dell’area verde". Più nel dettaglio, l’intera pavimentazione (per 70 metri complessivi di lunghezza) è stata sostituita utilizzando materiali antisdrucciolo ampliando la larghezza del percorso.