RICONOSCERE il lavoro svolto e gli ottimi risultati raggiunti assieme ai dipendenti in tutti questi anni. Per festeggiare i suoi primi 50 anni, invece di riceverlo, è stato il Gruppo Concorde a fare un maxi-regalo ai lavoratori. Ciascuno di loro – sono circa tremila tra l’Italia e le sedi estere – ieri in busta paga si è ritrovato dai 300 ai 3000mila euro netti in più a seconda dell’anzianità....

RICONOSCERE il lavoro svolto e gli ottimi risultati raggiunti assieme ai dipendenti in tutti questi anni. Per festeggiare i suoi primi 50 anni, invece di riceverlo, è stato il Gruppo Concorde a fare un maxi-regalo ai lavoratori. Ciascuno di loro – sono circa tremila tra l’Italia e le sedi estere – ieri in busta paga si è ritrovato dai 300 ai 3000mila euro netti in più a seconda dell’anzianità. In più, i territori e i comuni nei quali il gruppo ha operato in tutti questi anni potranno beneficiare di un budget complessivo di un milione di euro per l’acquisto di strumenti necessari per la salute pubblica. Un ‘premio’ che alcuni lavoratori hanno voluto rendere noto per esprimere un ringraziamento all’azienda di produzione ceramica. Il dono è stato deciso dall’intera compagine azionaria del gruppo Concorde (guidato dal presidente Luca Mussini) e delle aziende partecipate Mirage e Refin.

Nella erogazione sono stati individuati due criteri. L’anzianità e l’indipendenza dalla qualifica. Per quanto concerne l’anzianità sono stati fissati un minino e un massimo per rendere la distribuzione più omogenea, individuando una sorta di ‘patto generazionale’: chi è al lavoro in azienda da un anno si è ritrovato per esempio 300 euro, chi lo è da 25 anni ha ricevuto il massimo di 3mila euro. Quanto all’incarico ricoperto, non sono state fatte differenze tra il semplice operaio e il dirigente.

L’altro regalone il gruppo Concorde lo ha voluto appunto riservare ai territori nel quale le aziende e migliaia di lavoratori (oggi in pensione) hanno operato. Sia in Italia (tra Sassuolo, Fiorano, Pavullo, Finale, Casalgrande) che nelle sedi estere. Il gruppo ha stanziato un budget di un milione di euro da distribuire tra i vari territori, acquistando strumentazioni di pubblica utilità o per la salute pubblica. Dall’ambulanza per esempio all’ecografo: gli interlocutori, a seconda dell’apparecchiatura, potrebbero essere di volta in volta comuni, ospedali, associazioni, parrocchie.

Gianpaolo Annese