Concordia, addio a Paolo Pozzetti Fondò una coop sociale per impegnare ragazzi disabili

Ha suscitato una profonda impressione la scomparsa a Concordia di Paolo Pozzetti, un commerciante di granaglie, concimi, legna, stufe in pellet e alimenti per animali di Santa Caterina, molto noto per questa sua decennale attività, ma soprattutto per il suo intraprendente spirito solidaristico e la sua generosità. Questo suo slancio lo aveva portato l’anno scorso a dare vita, poco lontano dal suo negozio, su una vecchia proprietà familiare ristrutturata dopo i guasti del terremoto, alla Cooperativa Sociale "La Bella Sfilza", che lui stesso presiedeva e che gestisce tuttora con successo l’omonimo ristorante in via Corriera 13. Oggi vi lavorano – in rispetto degli intenti e finalità della iniziativa - 5 ragazze e ragazzi ventenni di Concordia, Mortizzuolo, Bastiglia, Massa Finalese e San Prospero diversamente abili, diretti dallo chef Dario Forghieri, che possono vivere qui un’esperienza unica di socializzazione e, soprattutto, cogliere una opportunità di lavoro retribuito che ne rafforzi l’autonomia. Nonostante già da tempo soffrisse per la comparsa di un male incurabile era riuscito a coronare questo suo sogno. "Più ragazzi riusciamo ad inserire, più saremo contenti" questo diceva nei giorni della inaugurazione del locale, l’anno scorso in aprile. Le sue condizioni di salute si erano aggravate già dall’autunno ed erano stati frequenti i ricoveri ospedalieri. Dall’ultimo era stato dimesso due settimane fa. Lascia la moglie Morena, i figli Giulia, Emilio e Marcello, le sorelle Rita e Paola. La salma, ricomposta, è stata esposta presso la Casa del Commiato di Villa Richeldi, da dove domani pomeriggio alle 14.45 verrà accompagnata alla chiesa parrocchiale di Concordia per il rito religioso e, da lì, raggiungere quindi il cimitero di Santa Caterina.

Alberto Greco