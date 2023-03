Concordia, altro furto: rubato gasolio

Furto di carburante e batteria da un trattore, l’altro pomeriggio, in via Per Novi nella frazione di San Giovanni a Concordia. Ignoti hanno svuotato il serbatoio del mezzo agricolo e rubato pure la batteria. "Il colpo è stato messo a segno probabilmente nel pomeriggio. Non hanno preso solo il gasolio e la batteria ma – riferisce la sorella della derubata – hanno portato via anche un pesante rotolo di recinzione metallica. La porta di casa era manomessa e, quella del capannone, aperta.

Nonostante la vicinanza alla trafficata strada provinciale 8 e a un caseificio, nessuno ha notato i ladri. Solo un mese fa i malviventi – ricorda – entrando nella proprietà recintata, dall’ingresso laterale in via Tre Ponti, hanno portato via, dal medesimo deposito, un trattore tosaerba quasi nuovo. In quella occasione hanno segato i bracci del cancello automatico in ferro". Flavio Viani