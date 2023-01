Concordia aumenta le tasse: "Scelta difficile ma inevitabile" ’Graziati’ negozi e prime case

Con l’approvazione, a maggioranza, il 21 dicembre da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione 2023-2025, per una parte di concordiesi arrivano le prime brutte notizie.

Dopo 12 anni di tregua, segnati anche dalla sventura del terremoto, arriva l’aumento delle aliquote IMU e Irpef. L’IMU cresce solo per abitazioni classificate come ’ville e castelli’, immobili sfitti, fabbricati industriali e terreni agricoli, ma ne resta esente l’abitazione principale e rimane invariata invece per negozi, botteghe, laboratori artigianali e magazzini. L’aliquota Irpef, dal canto suo, passa dallo 0,75 allo 0,80% anche se solo per i redditi oltre i 50mila euro, mentre si mantiene l’esenzione per redditi fino a 10mila euro anno. "Il riequilibrio della leva fiscale – fa sapere il sindaco Luca Prandini – è una scelta che la giunta non ha preso a cuor leggero, ma nella fase straordinaria che attraversiamo è risultato inevitabile dopo dodici anni in cui tutti i tributi sono inalterati e dalla legge finanziaria 2023 dello Stato non ci sono certezze di maggior trasferimenti a favore dei Comuni per far fronte ai maggior costi". Complessivamente il bilancio ammonta a 7,5milioni di euro e risulta abbastanza solido, poiché nell’ultimo anno l’amministrazione ha portato l’indebitamento da 927mila a 640mila euro. La promessa del sindaco è che nel 2023 partiranno i cantieri per la riqualificazione di via Garibaldi, viale Dante e piazza Roma dando continuità all’intervento realizzato con Piazza Borellini. Partiranno inoltre i lavori per il completamento della pista ciclabile di via Martiri della Libertà dal canale Sabbioncello verso via Paglierine e il 2023 sarà anche l’anno che vedrà concludere i lavori del Teatro di Vallalta e del Teatro del Popolo di Concordia. Inoltre, partiranno i lavori di ASP per la realizzazione nell’area retrostante la scuola secondaria di quattro micro-residenze per anziani e prenderà il via il cantiere dell’Ausl per il recupero dell’ex Padiglione Muratori in via Garibaldi per implementare la dotazione di servizi sanitari sul territorio.

Alberto Greco