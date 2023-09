"Concordia, avremo più sicurezza con nuovi centri di aggregazione"

Per migliorare la sicurezza cittadina l’amministrazione comunale di Concordia punta non solo sul contrasto della delinquenza – spesso anche minorile che si manifesta attraverso atti di bullismo e vandalismo o, peggio, di spaccio -, ma soprattutto sulla prevenzione. Questo l’obiettivo di un progetto di controllo di comunità, che ha ricevuto il massimo del finanziamento ammissibile da parte della Regione di 55mila euro sui 70mila complessivamente necessari alla sua realizzazione. L’iniziativa presentata nei giorni scorsi dal sindaco Luca Prandini, presenti il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi, il prefetto di Modena dottoressa Alessandra Camporota e il responsabile della Polizia Locale Claudio Rossi. Il progetto di controllo di comunità prevede una serie di azioni integrate che hanno come primo obiettivo quello di potenziare la sicurezza urbana dei quartieri cittadini coinvolgendo la popolazione in iniziative e azioni che ne accrescano la responsabilità nella cura dei luoghi. Si è partiti da una delle zone più frequentate e critiche, che si sviluppa tra via Togliatti, parco Pertini e il centro sportivo. "La tutela del territorio e la cura dell’ambiente – ha sottolineato il sindaco Prandini - passano anche attraverso un nuovo approccio alla sicurezza, con interventi integrati che coniugano presidio del territorio, controllo di vicinato, animazione e vivibilità dei luoghi".

Le risorse ricevute serviranno ad investimenti a sostegno delle attività di sicurezza integrata e per lo sviluppo di iniziative di prevenzione sociale e comunitaria. E il primo segnale in direzione di una attenzione a questa "delicata" area dal punto di vista sociale per certe frequenze è stata la realizzazione di due nuovi campi da padel, inaugurati mercoledì 6 settembre presso il centro sportivo "Il Boccio" di via Togliatti. I due nuovi campi da padel, la cui spesa di 100mila euro è stata sostenuta da Uisp, gestore degli impianti sportivi, vanno ad implementare ulteriormente la dotazione impiantistica dell’area e si aggiungono alla nuova palestra comunale, ai campi da calcio e calcetto, campi da tennis coperti e scoperti, area beach volley, pista da pattinaggio polifunzionale, palestra attrezzata, bar e sala polivalente, area verde con giochi per bambini, tutte attività che concorrono ad innalzarne le buone frequenze e, quindi, indirettamente la vigilanza attiva. "L’amministrazione comunale – ha commentato Prandini - ha investito importanti risorse per la riqualificazione del centro sportivo".

Alberto Greco