Concordia, Bastiglia e Medolla. Ecco le nuove squadre di governo

Archiviato il risultato elettorale i sindaci eletti l’8 e 9 giugno affrettano l’avvio della legislatura. A Concordia, Bastiglia e Medolla hanno già definito e nominato le rispettive giunte, di cui è stata data comunicazione nelle sedute di insediamento dei rispettivi consigli comunali tenutisi tra ieri e l’altro ieri. E non sono mancate le sorprese e le novità come la nomina da parte della sindaca Marika Menozzi a Concordia della assessora uscente Katia Pedrazzoli, che in questa legislatura ricoprirà anche il ruolo di vice sindaca con deleghe a politiche per la sostenibilità ambientale ed energetica, mobilità sostenibile, urbanistica e spazio pubblico bene comune, politiche per la partecipazione, piano strategico per il centro storico, comunicazione istituzionale. Gli altri componenti di giunta sono Paola Giubertoni, già vice sindaca e, ora, semplicemente assessora ai servizi alla persona, disabilità e inclusione, politiche sociali e per le famiglie, politiche abitative, scuola, formazione e servizi scolastici, politiche educative 0/6 anni, coesione sociale e intercultura, pari opportunità, poi Aldo Stefanini per politiche dello sport, associazionismo e volontariato e, infine, Daniele Berni, assessore esterno con deleghe a politiche per lo sviluppo economico e per il lavoro, commercio, artigianato e agricoltura, marketing territoriale.

A Bastiglia la riconfermata sindaca Francesca Silvestri si è messa al suo fianco come vice sindaca Patrizia Gambi, figura di amministratore collaudato già in passato sindaca del Comune, cui ha affidato le deleghe a servizi sociali e volontariato, cultura e attività produttive. Della giunta fanno parte anche: Davide Verrone che sarà assessore con deleghe a comunicazione, memoria, pari opportunità, politiche comunitarie; Giulia Mennuti, assessora con deleghe a scuole e formazione, rapporti con l’Unione e integrazione e, infine, Marcello Mandrioli, assessore esterno con deleghe ad ambiente, decoro e arredo urbano, verde pubblico e bilancio, che anche lui in passato ha ricoperto il ruolo di vice sindaco. A Medolla il sindaco Alberto Calciolari, eletto per il suo secondo mandato sarà affiancato in questa legislatura nel governo del paese da Stefano Bonfatti, già assessore, nominato vicesindaco, con deleghe a personale, sport, tempo libero, attività produttive e promozione delle attività del centro, patrimonio e manutenzioni, mobilità e viabilità; da Graziella Zacchini, riconfermata assessore, che seguirà bilancio e tributi, cultura, comunicazione istituzionale, rigenerazione urbana, legalità e sicurezza, promozione dei diritti (pari opportunità, giovani, famiglie), terzo settore, partecipazione attiva e patti di collaborazione; da Roberto Bortoli, assessore con deleghe a politiche ambientali ed energia, promozione della comunità energetica, educazione ambientale, spazio pubblico bene comune, smart city, welfare, lavoro; e, infine, da Ebe Traldi, assessora a politiche educative per la prima infanzia, diritto allo studio e assessorato alla gentilezza.

Alberto Greco