Concordia Big e scoperte, il teatro che cresce

Si alza il sipario al Teatro del Popolo di Concordia: dopo il grande successo delle ultime due stagioni, che hanno registrato oltre 4mila presenze annue e un altissimo numero di spettacoli sold out, si rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra il Comune di Concordia e Ater Fondazione per la stagione teatrale 2025-2026.

"Dopo il ritorno alla vita culturale nel 2023, il Teatro del Popolo si conferma un punto di riferimento per la comunità – dichiara Marika Menozzi, sindaca di Concordia –. La stagione 2025-2026 prende forma nel segno della crescita: nella partecipazione del pubblico, nella qualità e varietà delle proposte artistiche, nelle relazioni che il teatro intreccia con il territorio. Prosa, danza, musica, arti visive e contaminazioni rendono il teatro uno spazio di ascolto, confronto e bellezza, accessibile a tutte e tutti. Ospiteremo artisti di rilevanza nazionale e locale, compagnie emergenti e consolidate, scuole, associazioni, voci nuove e progetti condivisi".

"Questo palcoscenico conferma quanto la cultura sa creare comunità, confronto e dialettica – aggiunge Natalino Mingrone, presidente di Ater Fondazione –. Il cartellone di quest’anno, ricco di presenze di prestigio come quelle di Ottavia Piccolo, Lella Costa o Aterballetto, è un’ulteriore prova dell’impegno di Ater Fondazione sul territorio".

A inaugurare il cartellone sarà un evento speciale fuori abbonamento: l’11 ottobre alle 20.30 il ballerino concordiese Angelo Greco, attualmente principal dancer dello Houston Ballet, porterà in scena un ‘Gala Internazionale di Danza’. La stagione in abbonamento prenderà il via il 3 novembre con un cartellone composto da sette spettacoli, pensati per incontrare i gusti e le aspettative di un pubblico eterogeneo. Accanto ai grandi nomi del teatro italiano, e a compagnie di rilievo internazionale, troveranno spazio anche la leggerezza della stand-up comedy, il teatro più irriverente e le suggestioni del linguaggio circense che si fonde con la danza.

Si inizia con Giuseppe Scoditti che presenta il monologo ‘1 e 95’. Calato nell’atmosfera di un nightclub, il comico più alto d’Italia si presenta in smoking davanti al pubblico per dare inizio a uno show folle, anarchico, imprevedibile: un flusso di coscienza dal ritmo forsennato fatto di parole, discorsi, facce, piccoli momenti di improvvisazione che cattura e diverte spettatrici e spettatori. E si conclude il 19 marzo con ‘456’, commedia cult di Mattia Torre, compianto sceneggiatore e regista per il teatro e il cinema dalla penna pungente e dissacrante.