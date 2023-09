"Concordia: Domani sera l'incontro su demenze e DFC a San Felice"

San Felice, dallo scorso anno Comune amico delle persone affette da demenza, è impegnato a sensibilizzare la popolazione sul dramma di chi deve convivere con la sofferenza di persone malate. "Un anno di Dfc: bisogni, opportunità, progettualità" è l’argomento di un incontro in programma domani sera alle 20.45 all’auditorium di viale Campi, programmato nell’ambito della 30° giornata mondiale dell’Alzheimer. Presenti esperti come Claudia Polastri, medico di medicina generale, Mara Veschi, geriatra del Centro disturbi cognitivi Area Nord, Elena Zavatta, psicologa del Centro disturbi cognitivi Area Nord, Anna Draghetti, presidente associazione Asdam e Sara Barbieri, terapista occupazionale: dice l’assessora Elisabetta Malagoli "è il terzo appuntamento che si svolge in paese. Aperto a tutti, i relatori racconteranno i bisogni, le opportunità e le progettualità che il tavolo tecnico della Dementia Friendly Community, ha introdotto per San Felice".