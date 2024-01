Concordia, il bilancio: "La pressione fiscale resterà invariata"

Concordia chiude il proprio bilancio di legislatura con l’annuncio che nel 2024 non saranno applicati aumenti alle imposte locali. Nonostante una manovra di 8,4 milioni di euro la pressione fiscale resterà invariata, mentre scenderà ulteriormente il debito dai 927mila euro del 2022 fino a 621mila euro del 2024. Le aliquote Irpef restano ferme ai valori del 2011 ed è confermata la completa esenzione dall’addizionale comunale per i redditi fino a 10mila euro. Immutata anche l’Imu, con le aliquote definite l’anno scorso. Sul piano dei servizi si perseguirà la tutela delle famiglie con redditi medi e bassi grazie alla totale invarianza di rette e tariffe. "Si tratta di un bilancio solido – commenta il sindaco Luca Prandini - che vedrà l’avvio di importanti progetti per implementare la rete ciclabile locale, mentre prosegue il cantiere per il ripristino dell’ex municipio". Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2024 proseguiranno i lavori per la riqualificazione di Piazza Roma e Via Garibaldi, dando continuità all’intervento realizzato in Piazza Borellini. Proseguono inoltre i lavori per il ripristino di Palazzo Corbelli, ex sede municipale, e si è in attesa dell’esito del bando regionale per la digitalizzazione del patrimonio museale per candidare un progetto del valore di 420mila euro inteso a realizzare un museo puramente multimediale di 145 metri quadrati (appena 4 sale ndr), dedicato al racconto virtuale della storia di Concordia. Riguardo alle ciclabili promesso il via ai lavori per la ciclabile da Concordia a Vallalta attraverso via Quirina.

a. g.